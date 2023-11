„Ќе го сменеше текот на шоуто“: Пери побара оваа сцена да биде исечена од „Пријатели“

0 SHARES Сподели Твитни

Метју Пери не сакаше серијата „Пријатели“ на кој било начин да ја расипе љубовната приказна на Чендлер Бинг и Моника Гелер, која ги освои срцата на обожавателите ширум светот. Еден дел од сценариото, кој се однесува на нивната љубовна врска, тој ги замолил сценаристите да го отсечат бидејќи мислел дека фановите никогаш нема да му простат за тоа.

Имено, Лиза Кеш се појави во петтата сезона на Пријатели како стјуардеса која ги запознава Рос (Дејвид Швимер) и Рејчел (Џенифер Анистон) во епизодата The One in Vegas: Part 1. Меѓутоа, во неодамнешното интервју за TMZ, таа откри дека таа треба да има втора улога во таа епизода. Таа требаше да биде вработената во хотелот со која Чендлер ја изневеруваше Моника.

Побара промена на сценариото

Имено, во таа епизода Чендлер и Моника се расправаат бидејќи таа била на ручек со своето поранешно момче Ричард (Том Селек).

“Бев гостинска ѕвезда и бев навистина возбуден. Сцената беше дека Чендлер и Моника се караат во Вегас на ручек со Ричард. На почетокот на нашето сценарио, Чендлер оди во хотелска соба, нарачува услуга во соба и јас му ја носам На крајот зборуваме, се смееме и се зближуваме. Чендлер на крајот ја изневерува Моника со мојот лик“, сподели Лиза.

„Сето тоа го репетиравме. Еден ден пред да снимаме, ми беше кажано дека Пери отиде кај писателите и рече дека публиката никогаш нема да му прости на Чендлер што ја изневерил Моника. Тој веројатно беше во право. Веројатно тоа ќе го сменеше текот на шоуто и неговиот лик“, додаде таа.

Лиза: Лесно беше да се глуми со Пери

По барањето на Пери до сценаристите, првобитната улога на Лиза беше исфрлена од сценариото, односно беше префрлена во улога на стјуардеса. Сепак, се сети како е да се вежба сцената со Метју.

“Се чувствував удобно. Беше толку убав и добредојден. Ме натера да се чувствувам удобно. Беше многу забавно. Беше толку лесно да се глуми со него”, рече таа.

