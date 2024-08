Џенифер Лопез кратко се појави на роденденската забава на Бен Афлек во услови на брачна криза

0 SHARES Сподели Твитни

По неколку недели поминати на спротивните страни на земјата, Џенифер Лопез кратко се појави на интимната роденденска забава на Бен Афлек во услови на брачна криза, јавуваат американските медиуми.Поп-ѕвездата го посети малиот роденден на 52-годишната оскаровка во четвртокот – во кој беше вклучена и поранешната сопруга Џенифер Гарнер и нивните три деца, изјави извор за People.“Токму тоа го сакаше. Не сакаше да излезе да слави”, рекол изворот, “Џенифер застанала за да му честита”.#JenniferLopez was seen arriving to husband, #BenAffleck’s home for his birthday this week, amid rumors of l imminent split, but appears unfazed, sharing a ‘mindful’, ‘demure’ video sipping her DeLola brand spritz https://t.co/dXpTau9KlO pic.twitter.com/SJq30DYand— All Tea All Shade (@TeaTimeTips2) August 17, 2024За Џеј Ло, сепак, денот не беше целосно за славење на нејзиниот сопруг. Таа во петокот објави неколку стории на Инстаграм во кои покажа се што правела претходната вечер, позирајќи со пријателите и уживајќи во концертот на Бруно Марс.Минатиот месец, Афлек и Лопез сè уште ги носеа своите венчални прстени, иако ја поминаа втората годишнина од бракот и нејзиниот роденден на спротивните страни на земјата.Jennifer Lopez holding Ben Affleck’s birthday gift while she pays him a visit hours ago 💚 pic.twitter.com/rP95lILD85— JLo Updates (@lopez_updates) August 16, 2024Пејачката беше во Хемптонс со пријателите, каде го прослави роденденот на раскошна забава на која Бен не присуствуваше, а истиот ден ја финализираше продажбата на својот пентхаус во Њујорк.Во мај се појави вест дека ѕвездите живеат под посебни покриви. До јуни, беше објавено дека тие се обидуваат да ја продадат својата брачна палата во Беверли Хилс, Калифорнија, вредна 60 милиони долари, што доведе до тоа многумина да шпекулираат дека нивниот брак е завршен.Минатата недела, ТМЗ објави дека парот дури и не разговарал додека нивните деловни менаџери се обидувале да склучат договор за развод.

Пронајдете не на следниве мрежи: