Џеј Ло наполни 55 години, а изгледа брутално: латино ѕвездата сподели фотографија во костим за капење, какво тело има?

Пејачката и актерка Џенифер Лопез на 24 јули, наполни 55 години.По тој повод таа на својот Инстаграм профил објави фотографија во бел костим за капење.„Ово сум јас… сега (This is me…now)“, гласи објавата која алудира на нејзиниот овогодишен албум со исто име, како и на познатиот од 2002 година “This is me…then”, а честитките , како и комплиментите за изгледот се редеа како на лента.Сето ова доаѓа во време на гласини за развод на турбулентната врска со Бен Афлек.Имено, тој не се појавил на нејзината роденденска прослава, па дури двегодишнината од бракот ја поминале одделно, тој на западниот брег, таа на источниот брег на САД.

