12 вообичаени симптоми кои укажуваат на недостаток на магнезиум во телото

Постојан замор, мускулни грчеви или проблеми со спиењето може да изгледаат безопасни и лесно да се припишат на стрес, замор или стареење. Сепак, сите овие симптоми би можеле да укажуваат на нешто подлабоко – недостаток на магнезиум. Овој есенцијален минерал е вклучен во повеќе од 300 телесни процеси и е клучен за хормонската рамнотежа, мускулната функција, нервниот систем, енергијата и имунитетот.Иако нашето тело честопати не испраќа јасни предупредувања, тивките пораки како постојана немирност, напнатост, слаб сон и исцрпеност можат да бидат знаци што не треба да се игнорираат.Анксиозност, раздразливост и ментална маглаНедостатокот на магнезиум може да влијае на расположението и менталната бистрина. Овој минерал е вклучен во регулирањето на серотонинот, познат како „хормон на среќата“ и му помага на мозокот да се справи со стресот. Кога нивоата на магнезиум паѓаат, се јавуваат емоционална нестабилност, промени во расположението и чувство на ментална заматеност. Суплементацијата со магнезиум може да ја подобри концентрацијата, внатрешниот мир и отпорноста на стрес.Мускулни грчеви и болкаЧестите мускулни грчеви, спазми или болка не мора нужно да бидат резултат на физички напор. Истражувањата покажуваат дека недоволното ниво на магнезиум може да ја наруши правилната мускулна функција. Спортистите и активните луѓе, особено, имаат потреба од повеќе магнезиум за да можат нивните мускули правилно да се опорават. Со промена на исхраната или воведување додатоци во исхраната, симптомите можат брзо да се ублажат.Мигрени и сензации на пецкањеМагнезиумот игра важна улога во пренесувањето на сигнали помеѓу мозокот и телото. Кога е недостасен, нервниот систем може да стане премногу чувствителен, што може да предизвика мигрена, пецкање и вкочанетост. Стабилизирањето на нивоата на магнезиум ја намалува чувствителноста на нервите и ги ублажува овие непријатни симптоми.Лош сон и чести будењаАко имате проблеми со заспивањето или се будите во текот на ноќта, на вашето тело можеби му недостасува магнезиум. Тој го регулира мелатонинот, хормон кој го контролира циклусот на спиење и го смирува нервниот систем. Кога не е доволен, спиењето станува плитко и повремено. Додавањето магнезиум може да помогне во подобрувањето на квалитетот на вашиот сон.Дигестивни проблеми и запекНадуеноста, запекот и грчевите во стомакот честопати погрешно се припишуваат само на исхраната или стресот. Всушност, магнезиумот помага во опуштањето на цревните мускули и го регулира движењето на храната низ дигестивниот систем. Недостатокот може да го забави варењето на храната и да ја намали апсорпцијата на хранливи материи.Слаб имунитет и честа исцрпеностАко сте постојано уморни, често се разболувате или ви треба долго време за закрепнување, на вашиот имунолошки систем можеби му недостасува поддршка. Магнезиумот е важен за производство на антитела и правилно функционирање на белите крвни клетки кои го бранат телото. Кога немате доволно од него, вашиот имунолошки систем ослабува и заморот се зголемува.Хормонална нерамнотежаМагнезиумот влијае на регулирањето на хормоните како што се инсулинот и кортизолот. Неговиот недостаток може да ги наруши овие процеси и да предизвика замор, раздразливост, промени во расположението и необјаснета болка. Редовното внесување на магнезиум помага во стабилизирање на хормоналната рамнотежа и намалување на непријатните симптоми.Промени на кожатаНашата кожа често ја одразува состојбата на нашите тела. Недостатокот на магнезиум може да ги влоши состојбите на кожата како што се егзема, акни или псоријаза. Овој минерал помага во смирување на воспалението, подобрување на хидратацијата на кожата и обновување на клетките, па затоа недостатокот не е секогаш видлив, но може да се почувствува.Ниски нивоа на енергија и хроничен заморМагнезиумот е неопходен за производство на енергија, бидејќи помага храната да се претвори во гориво што телото може да го користи. Кога немате доволно од него, чувството на исцрпеност, мускулна слабост и недостаток на виталност може да станат секојдневна појава. Иако овие симптоми често се припишуваат на стрес, можно е вашето тело едноставно да бара повеќе магнезиум.Слушајте ги тивките пораки на вашето телоПовремените болки, лошо варење, слаб сон или промени во расположението можеби не се случајност. Тие можат да бидат знаци дека на вашето тело му недостасува магнезиум. Препознавањето на овие симптоми на време ви овозможува да реагирате едноставно и ефикасно – со правилна исхрана или со помош на додатоци во исхраната. Не го игнорирајте она што вашето тело се обидува да ви го каже. Дајте му го она што му е потребно – бидејќи честопати, зад заморот и непријатноста лежи едноставен недостаток што лесно може да се компензира.

