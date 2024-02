Што се излажа Путин во интервјуто со Такер Карлсон

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот руски олигарх, некогаш најбогатиот човек во Русија и близок соработник на Владимир Путин, а сега негов критичар во прогонство, Михаил Ходорковски, на социјалната мрежа Х (Твитер) објави објаснувања за сите лаги кои претседателот на Русија ги кажал во интервју со Такер Карлсон.

Михаил Ходорковски

1.) Владимир Путин во интервјуто тврдеше дека Русија стана најголемата европска економија.

Вистина: Русија е на 32-то место во Европа според БДП (ППП) по глава на жител.

2.) Владимир Путин уште еднаш ја кажа старата лага за американските ветувања дека НАТО нема да се прошири на Исток.

Вистина: Таков договор никогаш немало – земјите влегуваат во НАТО по своја волја. Ако Владимир Путин не сакаше НАТО да расте, не требаше да им објави војна на соседите, пишува Михаил Ходорковски.

3.) Владимир Путин негираше дека некогаш рекол дека САД се подготвуваат да ја нападнат Русија.

Вистина: Всушност, тој го кажа ова, три дена пред инвазијата на Украина, за која кажа дека ќе биде „подготовка“ за напад на НАТО.

4.) Тој кажа дека протестите на Мајдан станале насилни, иако Виктор Јанукович одбил да употреби каква било сила против нив.

Вистина: Полицијата на Виктор Јанукович брутално ги растера демонстрантите, а нејзините снајперисти убија 76 луѓе за три дена во февруари 2014 година.

5.) Тој кажа дека Киев го започнал конфликтот во Донбас користејќи ги своите воздушни сили против цивили.

Вистина: Конфликтот започна на 12. април 2014 година, кога офицерот на ФСБ, Игор Гиркин, ги предводеше „сепаратистите“ да го заземат градот Славјанск. Украина првпат ја искористи својата авијација како одговор на 26. мај, во битката за аеродромот во Доњецк.

Putin’s Interview With Tucker Carlson Was Filled With Lies, Here Are Some Egregious Examples 🧵 pic.twitter.com/SMqus7RK6n— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) February 9, 2024

6.) За време на говорот за алтернативна историја на почетокот на интервјуто, Владимир Путин вели дека Украина е вештачки ентитет создаден на иницијатива на Јосиф Сталин.

Вистина: Украина беше додадена на Советскиот Сојуз во 1922 година, под Владимир Ленин. Но, Украинската Народна Република беше прогласена во 1917 година – пред преземањето на болшевиците – и призната од руската привремена Влада.

7.) Тој вели дека Полска го „присилила“ Адолф Хитлер да објави војна во 1939 година со тоа што бил „некооперативен“ во неговите планови.

Вистина: Плановите на Адолф Хитлер вклучуваа истребување на полските Словени и Евреи и повторно населување со Германци. Таканаречената полска провокација користена како изговор за инвазијата беше операција на германско лажно знаме.

8.) Зборувајќи за Володимир Зеленски, Владимир Путин кажа дека еднаш го прашал претседателот на Украина зошто тој, како син на ветеран од Втората светска војна, „ќе соработува со неонацистите“.

Вистина: Таткото на Володимир Зеленски е роден во 1947 година, по завршувањето на Втората светска војна.

9.) Владимир Путин кажа дека НАТО има „опции“ да ја признае руската анексија на делови од Украина.

Вистина: Нема. ОН ги прогласи анексиите за нелегални според меѓународното право, а и да сака, НАТО веќе нема право да ја оспорува таа одлука.

10.) Владимир Путин тврди дека Украинците се уште се сметаат за Руси.

Вистина: Владимир Путин фундаментално погрешно го разбрал украинскиот национален идентитет и лажно верува дека Украинците се гледаат себеси како Руси, клучна грешка што доведе до катастрофална инвазија. Анкетата од 2022 година покажа дека 93 отсто од Украинците ја поддржуваат независноста, а само три отсто поддржуваат спојување со Русија.

11.) Владимир Путин вели дека Володимир Зеленски ги забранил мировните преговори со Русија.

Вистина: Володимир Зеленски конкретно ги забрани преговорите со Владимир Путин и кажа дека Украина е „подготвена за дијалог со Русија, но со друг претседател“.

12.) Тој кажа дека новинарот на The Wall Street Journal, Еван Гершкович бил уапсен поради собирање доверливи информации за руската Армија во име на американското разузнавање.

Вистина: Еван Гершкович пред апсењето работеше како новинар во Русија од 2017 година. Незаконски е приведен со цел да ги принуди САД да се согласат на некакви отстапки.

