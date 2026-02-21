20-годишен возач прегази пешак – ова се деталите!

Синоќа околу 20:55 часот во Дебар, на улицата „Иса Болетини“, осумдесетгодишниот Н.Л. од Дебар беше тешко повреден откако во него удрил сограѓанин со патничко возило. Возилото, „фолксваген голф“ со дебарски регистарски ознаки, било управувано од 20-годишниот Е.Б. од Дебар.

Пешакот веднаш бил пренесен во Специјалната болница „Св. Еразмо“, каде му биле констатирани тешки телесни повреди.

На местото на несреќата извршен е увид од увидна екипа од ОВР Дебар. Обезбедени се сите потребни мерки за расветлување на околностите на несреќата.