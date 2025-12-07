3 знаци дека жената сака да има секс со вас: Научете да ги препознавате суптилните сигнали

0 SHARES Сподели Твитни

Иако најчесто таа нема да го признае тоа, постојат мали сигнали со кои жената ви дава до знаење дека сака да има секс со вас.

Без разлика дали сте излегле само неколку пати или сте во врска со години, жените не се секогаш задоволни да кажат дека би сакале да имаат секс со вас . И тоа не е затоа што се срамат од вас или им е непријатно, туку едноставно жените сакаат да бидат пристојни и не сакаат мажот да мисли нешто лошо за нив. Иако го кријат тоа, постојат бројни знаци дека жените всушност се откажуваат за да завршат во кревет со вас.

Нејзините раце

Ако ги држи рацете цврсто до своето тело, сигурно не е расположена за секс. Но, ако тој ве гребе, ве гали по вратот, ве држи за рака, постојано ве допира, тоа значи дека сте слободни да преземете акција.

Диши забрзано

Кога некое лице е возбудено, дишењето станува побрзо и потешко . Срцето чука се забрзува, а органите имаат потреба од повеќе кислород. Ако забележите еден од тие сигнали, не двоумете се да ја однесете во спалната соба.

Движења на колковите

Ако се бакнувате и чувствувате дека таа постојано ги движи колковите, таа дефинитивно би отишла чекор понатаму со вас . Ако се случи секс, следете ги нејзините движења на колковите, синхронизирајте се и незаборавниот климакс е загарантиран за двајцата.

