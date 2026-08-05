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Марс, планетата на борбеноста, влегува во Рак на 11 август, каде што ќе остане до 28 септември и ќе има силно влијание врз Ракот, Рибите и Шкорпијата.

Марс во Рак носи сосема поинаква енергија од онаа на која сме навикнати кога станува збор за планетата на акцијата, борбата и амбицијата.

Емоциите се предизвикувач

Наместо директно да ги освојуваат целите, луѓето под ова влијание имаат поголема веројатност да дејствуваат водени од емоции, интуиција и потреба да го заштитат она што го сакаат. Чувствата стануваат главен двигател, па затоа одлуките често се донесуваат со срце, а не со ум.

Чувствителност на критики

За време на транзитот на Марс низ Рак многумина ќе бидат фокусирани на семејните односи, домот, недвижностите и решавањето на проблеми од минатото. Потребата за безбедност се зголемува, но и чувствителноста на критики, поради што се можни бурни емоционални реакции. Потиснатиот гнев лесно може да излезе на површина, особено ако проблемите се чуваат во тајност долго време.

Од друга страна, оваа позиција на Марс буди силен заштитнички инстинкт. Луѓето се подготвени да се борат за семејството, партнерот и најблиските пријатели, покажувајќи голема храброст кога најблиските се загрозени.

Најголемиот предизвик за Марс во Рак е да пронајде рамнотежа помеѓу емоциите и дејствувањето. Кога енергијата е насочена на вистински начин, овој транзит може да донесе извонредна упорност, зајакнување на семејните врски и храброст за конечно решавање на проблемите што долго време го мачеле срцето.

The post 3 знаци очекуваат голем пресврт до 28 септември: Марс влегува во Рак appeared first on Во Центар.

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