Apple размислува за промена во фреквенцијата на претставување на iPhone модели

Со шпекулациите дека Apple можеби ќе ја прошири iPhone линијата со преклопни модели и дека го воведува iPhone 16e, се поставува прашањето дали еден годишен настан за претставување нови модели е доволен. Според извори од три компании од ланецот на набавки за Apple, The Information открива дека Apple може да почне со два претставувања на нови iPhone модели годишно. Ова би значело дека покрај вообичаениот септемвриски настан, би можел да се одржи и пролетен настан, почнувајќи од 2026 година со iPhone 18 серијата.

Очекувањата се дека во септември 2026 година ќе се претстават само Pro моделите, додека iPhone 18 и iPhone 18e би се појавиле околу март 2027 година. Првиот iPhone на преклоп може да биде дел од оваа промена во септември, заедно со iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Оваа нова стратегија би овозможила наместо пет нови модели во септември, Apple да раздели излегувањето на телефони и да додаде повеќе нови модели во текот на годината.

Многу од конкурентите претставуваат нови телефони најмалку два пати годишно, па преминувањето на Apple на сличен модел би можело да им обезбеди повисоки годишни приходи, кои не би биле ограничени на само еден период. Сепак, оваа година не се очекуваат вакви промени и во септември се предвидува лансирање на iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

