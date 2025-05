Brave на Android воведува функција за блокирање елементи на веб страници

0 SHARES Сподели Твитни

Иако прелистувачот Brave е познат по тоа што ги спречува најголемиот дел од скриптите за следење и рекламите на веб-страниците, тие не се единствените компоненти кои можат да го попречат читањето. Затоа, прелистувачот ја нуди функцијата за дополнително блокирање на одредени елементи од страниците, која сега е достапна и на Android верзијата на апликацијата. Оваа нова функција е вклучена во делот “Shields” на Brave, каде што корисниците можат да изберат опција за блокирање елементи со притискање на иконата за штитовите. Блокадата се одвива на таков начин што се притиска на елементот кој треба да се отстрани, по што тој исчезнува. Сепак, овие блокирани елементи можат лесно да се вратат ако е потребно, за да се избегне нарушување на структурата и функционалноста на страницата. Пример за елементи кои можат да го нарушат читањето, откако рекламите се веќе блокирани, се кратките листи со популарни статии на страницата и други слични елементи кои често ги има на веб-страниците. Минатата година оваа функционалност ја доби и прелистувачот Safari, како на мобилен, така и на десктоп, и досега се покажа како многу корисна.

