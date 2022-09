S.A.R.S. – Lutka (Official video) + tekst

8 SHARES Сподели Твитни

Ko mi tebe uze? Ko mi tebe posla?

Ko provocira naše suze svaki put kad bi došla?

Meni mozak brani da se tebi predam

Tvoja pojava me hrani, al’ se ipak ne dam

I samo te gledam, osećaj je izvanredan

I toj drogi biću predan, makar ost’o čedan

Lutko, ja sam rešen da večno s’ tobom plešem (Uuuh)

Lutko, ja sam rešen da večno s’ tobom plešem (Uuuh)

Pogled tvoj me srami, al’ mi strašno godi

Miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi

Ti si cilj mog lutanja i predmet pobude

Razlog mog drhtanja, boja moje požude

I dok tonem u san, u mraku, čujem tvoj glas

Na jastuku, stiskam tvoj dlan, orkestar svira za nas

Lutko, ja sam rešen da večno s’ tobom plešem (Uuuh)

Lutko, ja sam rešen da večno s’ tobom plešem (Uuuh)

Lutko, ja sam rešen da večno s’ tobom plešem, ooh-ooh-ooh

Lutko, ja sam rešen da večno s’ tobom plešem, ooh-ooh-oooh

