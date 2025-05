TikTok воведува нови вечерни навики за малолетниците

0 SHARES Сподели Твитни

TikTok, платформата позната по долготрајното гледање на кратки видеа, воведе нова можност која има за цел да ги поттикне корисниците да го намалат времето на екран. Сега, тие можат да го одберат времето што го сметаат за време за одмор, во кое ќе им биде понуден нов дел за медитација. Според TikTok, практикувањето медитација може да го подобри спиењето за сите возрасти.

Оваа новина ќе биде автоматски активирана после 22 часот за корисниците помлади од 18 години, со цел оваа група да го намали времето проведено во гледање видеа. Медитативната функција прво беше достапна како пробна верзија за ограничен број на корисници, а компанијата информира дека 98% од младите ја оставиле вклучена, што значи дека не избрале да ја деактивираат.

Корисниците под 18 години сè уште ќе можат да ја користат апликацијата по 22 часот, но ќе се соочат со второ предупредување кое ќе биде посложено за отстранување во споредба со првото.

