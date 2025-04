YouTube врши тестирање поврзано со известувањата од неактивни канали

0 SHARES Сподели Твитни

YouTube започна да експериментира со опција која овозможува привремено прекинување на известувањата од одредени канали до чии содржини корисниците престанале да покажуваат интерес. Иако известувањата ќе останат достапни во секцијата за известувања на YouTube, тие нема да бидат испраќани директно преку апликацијата. Корисниците кои се ангажираат редовно и продолжуваат да следат одреден канал ќе продолжат да ги добиваат сите известувања како и досега. Основната идеја на YouTube е да ги намали прекумерните известувања кои можат да бидат досадни за корисниците.

Многумина се претплатуваат на сите известувања како резултат на сугестијата на креаторите на видеосодржините, но потоа интересот може да се изгуби и корисниците често прибегнуваат кон целосно исклучување на известувањата од апликацијата. Ова не е поволно ниту за другите креатори ниту за самата платформа, поради што YouTube ја истражува оваа опција за подобрување на корисничкото искуство. Останува да видиме дали оваа промена ќе се примени на сите корисници.

