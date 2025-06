Австрија триумфираше на Евросонг 2025 во Базел

0 SHARES Сподели Твитни

Евровизија 2025: Победата на Австрија во Базел

Сите гласови од телефонирањето на традиционалниот натпревар беа преброени и потврдени. Обожавателите во Санкт Јакобшале во Базел, Швајцарија, и низ целиот свет со нетрпение го чекаа резултатот, додека водителките Хејзел Бругер, Мишел Хунцикер и Сандра Студер го објавуваа победникот на Евросонг 2025.

На крајот, триумфот му припадна на австрискиот артист Џеј-Џеј со неговата оперска балада „Wasted Love“, кој освои импресивни 436 поени.

Во трката за второто место се наоѓаше песната „New Day Will Rise“ на израелскиот емитувач Кан, која ја изведе Јувал Рафаел и освои 357 поени. Третата позиција му припадна на Томи Кеш за естонскиот емитувач ERR, со песната „Espresso Macchiato“, која доби 356 поени.

„Wasted Love“ доби „два поени“ од жиријата од вкупно осум земји: Белгија, Финска, Германија, Ирска, Латвија, Холандија, Норвешка и Шведска.

Резултатот беше конечен и недвосмислен. По 11 години, Евровизискиот натпревар за песна се селидба од Швајцарија во Австрија – до следната година!

