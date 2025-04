Американците го употребија „таткото на сите бомби“ во најсмртоносниот напад врз Хутите?! Тоа е ГРДОСИЈА од 13,6 тони, пристаништето беше срамнето со земја.

Најсмртоносниот американски воздушен напад врз Хутите досега го погоди нафтеното пристаниште Рас Иса во западен Јемен, при што загинаа најмалку 38 лица, а 102 други беа повредени.

Кратко по нападот, Хутите одговорија со лансирање ракети кон Израел. Сирени се огласија во раните утрински часови во петокот низ целата земја, а се очекува Хутите наскоро да ја преземат одговорноста за операцијата.

Според првичните информации, во нападот биле вклучени дронови и крстосувачки ракети против бродови, веројатно насочени и кон бродови на Петтата флота на американската морнарица што патролираат во Заливот. Израелската војска (ИДФ) го пресретна нападот и немаше извештаи за повредени или причинета материјална штета.

Централната команда на САД (Centcom) не прецизираше какво оружје е употребено во нападот врз Рас Иса во четвртокот, ниту пак за бројот на цели. Недостатокот на детали е во спротивност со практиката од минатата година, кога јавноста редовно беше информирана за природата на воздушните напади врз Хутите.

U.S. airstrikes tonight destroyed large parts of Ras Isa Fuel Port which had been used by the Houthis in Yemen

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 18, 2025