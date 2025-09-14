Ангелов: Пожарот во Трубарево е под контрола, не гори, ама силно чади

Пожарот во скопско Трубарево е ставен под целосна контрола по 15 часа, изјави утрово Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС).

„Нема активно горење, но има силно чадење кое се пробива низ земјата и песокот од затрупаните места. Преостанува да се дозатрупа уште дел од опожарената површина. Делот каде се наоѓаа литиумските батерии е затрупан со песок. Пожарникарите работат на навлажнување на песокот, бидејќи иако е изгаснат пожарот, има силно чадење, оти ваквиот електронски отпад е исклучително тежок за гаснење“, рече Ангелов.

Вчера попладен се запали „Ф-Групација“ во скопско Трубарево, соработник на компанијата „Нула отпад“ која е е овластена за преземање отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори, литиум-јонски батерии од апарати и возила, како и секаков електронски отпад. Овој отпад ако се запали, станува опасен, а тоа моментално се случува во Скопје.