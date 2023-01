„Анонимуси“ тврдат дека го собориле сајтот на Војската на Србија, а Вучиќ го чекаат „големи изненадувања“

Онлајн профили кои тврдат дека се дел од неформалната меѓународна хакерска група „Анонимус“, денеска испратија нови пораки до претседателот на Србија, Александар Вучиќ, со предупредување дека „ќе го натераат да плати висока цена”.

На еден од таквите профили на Твитер – @parrattarna, хакерите тврдат дека во текот на ноќта ја блокирале веб-страницата на Војската на Србија, а утринава и веб-страната „vucic.rs“. И двете веб страни во моментов се во функција.

Сепак, тие се заканија дека нема да запрат овде.

„Фашисто Александар, не поминувај време со твоите кучиња. Вашата војска сега не може да лае. Не ги потценувајте Анонимусите, ќе ви ставиме поводник“, напишаа тие во објавата, алудирајќи на претходната вербална пресметка со српскиот претседател.

Имено, за потсетување, на крајот на декември, профили кои наводно се дел од групата „Анонимус“, го обвинија Вучиќ дека преку иницирани провокации на северот на Косово се обидува да предизвика вооружен конфликт и да го дестабилизира регионот, но истовремено и му се заканија дека тие потези „се самоубиствени за него“.

На тоа Вучиќ објави фотографија како си игра со своите кучиња, шегувајќи се, саркастично, дека се подготвуваат за борба против „Анонимусите“.

„Српскиот автократски претседател, кој е марионета на Владимир Путин, се обидува да го дестабилизира регионот користејќи ги механизмите на насилство и терор на воениот злосторник Слободан Милошевиќ. Но, овие потези се самоубиствени за него. Во екот на војната во Украина, Србија е единствената земја која официјално прогласи сојузништво со Русија отфрлајќи ги постојаните повици од Западот да се приклучи на санкциите од ЕУ“, гласеше дел од пораката во декември, објавена на Твитер профилот „Anonymous TV“ со украинско знаме (@youranontv). На истиот профил, сега се вели дека тие го прифатиле предизвикот на Вучиќ.

Hey, Putin’s puppet @avucic, since you are ready to challenge us, we will fulfill your wish. This is just the beginning, you will soon witness extraordinary surprises on our behalf. Expect us. #Anonymous #OpSerbia https://t.co/AaCMSViSsX

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) January 4, 2023