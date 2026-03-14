Армиски хеликоптери вклучени во гаснење на пожар на Јабланица

Два хеликоптера на Армијата биле ангажирани во гаснењето на пожар на планината Јабланица.

Хеликоптерите се ангажирани поради исклучително непристапниот и тежок планински терен поради што интервенцијата од копно била значително отежната, информира Центарот за управување со кризи.

Во исто време, во регионот на Струга е евидентиран и друг активен пожар во селото Боговица, каде што се дејствува од копно.

– Надлежните институции се на терен и остануваат ангажирани сè до целосно стабилизирање на состојбата, информира ЦУК.

