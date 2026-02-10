АХВ објави кои серии на бебешката храна „аптамил“ се повлечени од продажба

Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека превентивно се повлекуваат неколку серии на бебешката храна од брендот „аптамил“, кај кои постои можност за присуство на цереулид.

Направена е итна инспекциска контрола кај увозникот на производите, од кој АХВ доби и официјално известување дека од пазарот веќе се повлечени производи опфатени со нотификациите и дека е извршено и нивно отповикување.

„Апелираме потрошувачите кои имаат купено од наведените производи со дефинираните сериски броеви и рокови на употреба, да не ги користат, нештетно да ги уништат, или да ги вратат на местото од каде се купени“, соопшти АХВ.

Производи опфатени со повлекувањето се:

APTAMIL AR 2

Сериски број (лот)

Рок на употреба

20250924 / 111492248

24.09.2026

20251106 / 111505015

06.11.2026

APTAMIL PRONUTRA 2

Сериски број (лот)

Рок на употреба

20250619 / 111450979

19.06.2026

20260720 / 111470149

20.07.2026

20260922 / 111494041

22.09.2026

20261027 / 111509436

27.10.2026

20261130 / 111518857

30.11.2026

20261219 / 111526365

19.12.2026

20270121 / 111539141

21.01.2027

APTAMIL PRONUTRA 1

Сериски број (лот)

Рок на употреба

20260722 / 111473082

22.07.2026

20260904 / 111489543

04.09.2026

20261014 / 111504828

14.10.2026

20261126 / 111519122

26.11.2026

Цереулид е токсин отпорен на топлина произведен од бактеријата Бацилус цереус која може да се развие во храната. Најчестите симптоми на можна инфекција се повраќање и дијареја, кои се јавуваат кратко време по консумирањето на млекото, помеѓу 30 минути и три часа. Симптомите се многу слични на оние на стомачен вирус.