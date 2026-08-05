Беше дилер и хулиган, а сега работи како жиголо: Ноќ со него чини 1.000 евра, со секс добиваш и ова

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Том (36), кој работи како машка ескорт, тврди дека неговиот бизнис не се базира само на интимни средби, туку и на разговорот, вниманието и разбирањето што им го пружа на своите клиентки.

Како што вели тој, многу жени го вработуваат поради неговата физичка привлечност, но набрзо се покажува дека им е многу поважно да имаат човек до себе кој ќе ги слуша.

Роден во Полска, Том во подкастот „Soft White Underbelly“ изјави дека жените често му се доверуваат работи што никогаш не им ги кажале на своите партнери.

– По првата средба, тие всушност само сакаат да се дружат и да бидат со некој што е внимателен. „Сè што жените сакаат е да бидете добар слушател “, откри Том.

За разлика од многу други мажи кои ја работат истата работа, неговите ангажмани траат многу подолго. Минималното време што го поминува со клиент е три часа, а понекогаш поминува цела недела со едно лице.

1.000 евра од ноќевање

Цената на една ноќ надминува 1.000 евра, додека повеќедневен ангажман чини неколку илјади евра.

Според него, меѓу клиентите има и мажени жени, како и успешни деловни жени кои немаат време за сериозна врска поради своите обврски. Тој верува дека многу од нив биле разочарани од своите претходни емотивни врски и бараат внимание и разбирање што не го нашле во своите врски.

Тој порано беше криминалец.

Том зборуваше и за своето минато, признавајќи дека некогаш бил дел од криминалното опкружување.

„ Правев лоши работи. Бев дилер, хулиган, член на банда итн. Но, работата е во тоа што кршењето на законот е како дрога. Имаш моќ, луѓето се плашат од тебе, особено во мојата заедница каде што бев многу славен. “

Како што вели, таквиот начин на живот го изморил со текот на времето бидејќи го претворил во личност каква што не сакал да биде.

Сепак, откако учествувал во шверц на цигари, бил осуден на три и пол години затвор. По ослободувањето, решил да го промени својот живот и работи како професионална ескорт повеќе од шест години.

Пријателски однос со клиентите

Тој истакнува дека е задоволен од својата работа и дека развил пријателски однос со некои клиентки.

– Имам некои жени кои се повеќе од обични клиентки, тие се повеќе како мои пријателки – откри тој.

Покрај интимните состаноци, таа нуди и ескорт услуги на вечери, прослави и други настани, каде што дејствува како партнер на своите клиенти. Тој верува дека неговите услуги се поскапи од конкуренцијата, но верува дека квалитетот на искуството што го нуди ја оправдува цената.

Тој исто така открил дека повремено се случува сопрузите да ги ангажираат неговите услуги како подарок за своите сопруги, а во некои случаи да присуствуваат на нивните состаноци.

Зборувајќи за жените што го вработуваат, тој вели дека тие се претежно во четириесеттите години или постари, додека не го смета физичкиот изглед за клучен.

– Имав толку многу жени во мојот живот, што не е толку важно како изгледа една од нив, туку повеќе се работи за личноста – истакна тој.

The post Беше дилер и хулиган, а сега работи како жиголо: Ноќ со него чини 1.000 евра, со секс добиваш и ова appeared first on Во Центар.

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