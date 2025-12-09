Боки 13 го откри името на пејачката која беше на листата на должници на Марина Туцаковиќ: „Сведок сум дека таа не плати“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Бојан Јовановски, попознат како Боки 13, овие денови престојува во Белград поради службени обврски.

Боки снима преработка на дуетот „Калигула“ што го сними пред неколку години со Јелена Карлеуша.

Македонскиот водител и шоумен пристигна стилски и елегантен, па им ги откри на новинарите деталите од нивната соработка и своите планови во главниот град за следните неколку дена.

– Се пакував пет часа како будала… а се спремав 15 минути… – рече на почетокот.

– Вечерва е дуетот меѓу мене и Јелена, како ќе звучи, верувам дека ќе биде одлично… Ние сме стари пријатели, воопшто нема прашање. Тоа е заедничка идеја, кога беше со мене во подкастот, долго време планиравме да направиме нешто заедно, мислам дека денес ќе ја види вистинската светлина…

Пред неколку години, Боки 13 беше учесник во реалното шоу „Фарма“, каде што се дружеше со многу познати личности, па накратко евоцира спомени:

– Риалити ТВ-шоуто имаше смисла тогаш, сега нема смисла.

Тој спомена дека размислува да ги синхронизира некои од хитовите на неговата покојна пријателка Марина Туцаковиќ, но засега, како што призна, тоа е само идеја.

– Сега сум во дилема дали да ги преточам најголемите хитови на Марина и Фута во свој настап, а сега е тешко да се најде добра песна, има авторска криза, како и криза во општеството….ова дете пее нешто што дури и не го разбира.

Откако го сними дуетот во студиото, тој ја посетува Лепа Лукиќ:

– По студиите, одам кај Лепа Лукиќ, таа ми направи проја и подварак.

Имам состаноци поврзани со филмот на Лепа Лукиќ, треба да ги заштитиме правата, јас ги штитам како извршен продуцент, а потоа имам опции за тоа кој ќе биде режисер… а екипата полека се подготвува. Мислам дека целиот Балкан ќе биде изненаден кој ќе ја игра Лепа Лукиќ.

– Се подготвувавме за сценариото. Она што го слушнав беше дека тоа е нешто што ни јас не го очекував… во врска со љубовта, приватниот живот, со какви ликови била во контакт Лепа. Премиера, прв дел, април, втор дел, мај…

Боки зборуваше и за „црната“ книга на Марина Туцаковиќ, односно за списокот на нејзините должници:

– Се сеќаваше на сите должници, не ѝ требаше книга. Не верувам дека долговите се вратени….Не можам да ги кажам имињата, тоа се шпекулации за такви работи, но знам дека имала проблем со плаќањето и тоа со пејачи кои биле популарни, работеле и не сакале да даваат пари. Знам дека тоа било јавно и Дара Бубамара била една од должниците. Фута знае дека, за жал, Марина не била почитувана колку што требало. Поп фаците што ги направила.

The post Боки 13 го откри името на пејачката која беше на листата на должници на Марина Туцаковиќ: „Сведок сум дека таа не плати“ (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: