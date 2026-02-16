0 SHARES Сподели Твитни

Конфедерацијата на работодавачи бара за зголемување на платите во износ од 600 до 6.000 денари, тие да бидат ослободени од социјални придонеси, при што и работодавачите и владата можат да помогнат во зголемувањето на платите.

Миле Бошков од оваа конфедерација, во интервју за Радио Слободна Европа, рече дека тие мора да ги застапуваат интересите на сите работодавачи, особено на самовработените, младите претприемачи и занаетчиите, кои имаат тешкотии да обезбедат стабилен приход за да можат да се справат со зголемувањето на обврските поврзани со платите и придонесите.

„Се случило и во нашата земја, но и во други земји, владата да учествува кога станува збор за стандардот на граѓаните. Затоа, понудивме решение дека не субвенциите, туку ослободувањето од социјалните придонеси може да биде клучот за раст – имено намалување на трошоците на работодавачите врз основа на социјалните придонеси, но во исто време зголемување на нето платата за работниците. Тука владата може да учествува, но веројатно е свесна дека хармонизацијата ќе се случи во март, поради што го одложува своето вклучување во оваа активност“, рече Бошков.

Бошков рече дека бизнисите го користат изговорот „ниска продуктивност“ како изговор за да не ги зголемат платите.

„Не само во приватниот сектор, туку и во јавниот сектор, работодавачите навистина не знаат како да ја мерат продуктивноста, бидејќи не инвестирале во алатки, знаење или технологија – апсолутно ништо. Одговорно изјавувам дека продуктивноста се користи како празна фраза, како изговор за да не се зголеми минималната плата. И со целосна одговорност, преземајќи го целиот ризик, велам дека работодавачите не знаат, но треба да научат што значи продуктивност и мерење на продуктивноста“, рече Бошков.

The post Бошков: Проблемот со минималната плата може да се реши ако има ослободување од социјални придонеси appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: