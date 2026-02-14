Бран на семејно насилство во главниот град – приведени тројца партнери на жени кои биле физички нападнати

Во текот на едно деноноќие во Скопје се регистрирани три одделни случаи на семејно насилство, при што три жени пријавиле физички напади од нивните партнери. Полицијата информира дека осомничените се приведени, а против нив ќе следуваат соодветни пријави по целосно документирање на настаните.

Првиот случај бил пријавен на 12 февруари околу 17:50 часот во Кисела Вода. Полициски службеници извршиле службен разговор со 45-годишен скопјанец, откако било пријавено дека во семејниот дом физички ја нападнал својата 48-годишна вонбрачна партнерка.

Неколку часа подоцна, на подрачјето на Центар, полицијата привела 52-годишен маж осомничен дека околу 17 часот физички ја нападнал својата 32-годишна партнерка.

Третиот случај се случил во раните утрински часови на 13 февруари во Чаир, кога 35-годишна жена пријавила дека околу 01:40 часот била нападната од својот 24-годишен партнер.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека сите случаи се процесуираат и се преземаат мерки за нивно целосно расчистување.