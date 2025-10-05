Вашиот стомак ќе ви биде благодарен: Четири природни начини брзо и ефикасно да се ослободите од надуеноста

0 SHARES Сподели Твитни

Со мали промени, можете да почувствувате олеснување и да се вратите во ритамот на денот со повеќе енергија.

Надуеноста е непријатно чувство кое може да го уништи дури и најдобриот ден. Иако често се јавува по оброк или поради начинот на живот, постојат неколку природни методи кои можат да ви помогнат желудникот брзо да се смири и да се чувствувате полесно.

Раздвижете го телото

Дури и лесната физичка активност, како што е петнаесетминутна прошетка по ручек, може да го ублажи чувството на тежина во желудникот. Редовното вежбање го подобрува варењето на храната, ги намалува гасовите и придонесува за подобра циркулација. Експертите препорачуваат најмалку 150 минути умерена активност неделно – одење, возење велосипед или лесна вежба се доволни за почеток.

Прилагодете ја вашата исхрана

Одредени намирници ја зголемуваат надуеноста, додека други го олеснуваат варењето на храната. Се препорачува да се јаде диета со помалку тешко сварливи јаглехидрати и повеќе храна што желудникот лесно ја толерира, како што се банани, ориз, бадеми, месо и јајца. Исто така, треба да избегнувате газирани пијалоци и премногу сол, додека доволното внесување вода помага варењето да биде уредно и без проблеми.

Масирајте го стомакот

Едноставна масажа на абдоменот може значително да ја ублажи непријатноста. Нежни, кружни движења со врвовите на прстите ја следат линијата на дебелото црево – од долниот десен дел на стомакот, по должината на ребрата, преку горниот дел на стомакот и надолу по левата страна кон карлицата. Оваа техника помага да се поместат гасовите и да се забрза работата на цревата.

Воведете пробиотици и билни чаеви

Пробиотиците се познати сојузници на здравото варење и можат да помогнат во намалувањето на гасовите и чувството на надуеност. Покрај тоа, билни чаеви како што се нане и камилица имаат смирувачки ефект врз дигестивниот систем и го поттикнуваат елиминирањето на вишокот течности. Редовната употреба на овие пијалоци може да придонесе за чувство на леснотија и подобра рамнотежа на цревната флора.

Пронајдете не на следниве мрежи: