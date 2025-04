0 SHARES Сподели Твитни

Во рамките на настанот посветен на Ацо Шопов, Центарот за култура што го носи неговото име во Штип ги одликува Весна Мојсова-Чепишевска и Блаже Китанов со почитта „Во чест на поетот“. Штипскиот поет Блаже Китанов и професорката Весна Мојсова-Чепишевска го примија ова значајно признание за нивниот вреден придонес во ширењето и промоцијата на делото на Ацо Шопов. Обајцата наградени се меѓу првите што започнаа со истражување и издавање на неговата поезија, која го инспирира именувањето на културниот дом во Штип. Тие нагласија дека наградата за нив има особено значење поради големината на Шоповото дело. Книжевникот Иван Антоновски истакна дека Китанов подготви прво сеопфатно истражување на Шоповата поезија, кое подоцна беше издадено. Мојсова-Чепишевска исто така е позната како првата од својата генерација писатели која издаде научна работа за Шопов. Доделувањето на наградите се случи во спомен-собата на Ацо Шопов, поставена во Центарот за култура „Ацо Шопов“. На настанот присуствуваа многубројни книжевници, уметници и претставници на локалните власти.

The post Весна Мојсова-Чешишевска и Блаже Китанов добија признание на манифестацијата во чест на Ацо Шопов appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: