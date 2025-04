Весна Мојсова-Чешишевска и Блаже Китанов добитници на признание на манифестацијата за Ацо Шопов

0 SHARES Сподели Твитни

Во рамките на манифестацијата посветена на Ацо Шопов, Центарот за култура „Ацо Шопов“ во Штип ги награди Весна Мојсова-Чепишевска и Блаже Китанов со признанието „Во чест на поетот“. Штипскиот поет Блаже Китанов и професорката Весна Мојсова-Чепишевска денес добија ова признание за нивниот значаен придонес во популаризирањето на ликот и делото на Ацо Шопов. И двајцата лауреати се меѓу првите кои се посветија на истражување и публикација на поезијата на Шопов, чијашто културна оставштина го именува домот на културата во Штип. Тие истакнаа дека наградата има особена важност за нив, поради големината на делото на Шопов. Потсетувајќи на придонесите, книжевникот Иван Антоновски изјави дека Китанов има подготвено првото исцрпно истражување на Шоповата поезија, кое потоа било објавено. Исто така, Мојсова-Чепишевска е забележана како првата од својата генерација книжевници што има издадено научен труд за Шопов. Доделувањето на признанијата се одржа во спомен собата на Ацо Шопов, лоцирана во Центарот за култура „Ацо Шопов“. Настанот привлече книжевници, уметници и претставници на локалната самоуправа.

