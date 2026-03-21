(Видео) Природен спектакл: Мечка со две младенчиња уживаат во Радика!

По течението на една од најубавите македонски реки, Радика, е забележана несекојдневна сцена – мајка мечка и нејзините две мечиња се бањаат во студените води, очигледно уживајќи во првите топли денови на пролетта.

„Поглед што ретко се гледа – мечка со своите мали фатени на камера покрај Радика“, се наведува во објавата на фејсбук-страницата „River Radika“, при што се посочува дека снимката ја направил Един Исмаили.

Оваа прекрасна глетка го потсетува на богатството на македонската природа и на важноста од заштитата на животинскиот свет, особено на ретките и слабо забележливи видови како мечките во планинските региони.