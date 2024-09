(Видео) Се активираа сирените во Ерусалим по „лансирање од Либан“

Сирените за воздушен напад се огласија на периферијата на Ерусалим и окупираниот Западен Брег, според израелските апликации за предупредување.

Израелската војска соопшти дека тие биле предизвикани од „лансирање од Либан кон израелска територија“.

🚨Sirens sounded in the area of Jerusalem following a launch from Lebanon into Israeli territory🚨 pic.twitter.com/z7IALlaPRN — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Видеа веќе се појавија на социјалните мрежи и на нив се слушаат звуци од сирените, а се гледа и чад.

BREAKING: Rockets fired from Lebanon hit the colonial Israeli settlement of Ma’ale Adumim, east of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/wb0z3H939v — Quds News Network (@QudsNen) September 28, 2024

BREAKING | Explosions heard in the vicinity of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/6MS1HY6zbS — The Cradle (@TheCradleMedia) September 28, 2024

Scenes from the Ma’ale Adumim settlement near Occupied Jerusalem pic.twitter.com/zwF50FrQGC — Suribelle (@Syribelle) September 28, 2024

Според израелските медиуми, околу Ерусалим има целосно затемнување како резултат на ракетниот напад на Хезболах.

Повеќе детали очекуваме наскоро.