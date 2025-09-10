Uncategorized

ВКУСЕН ОВОШЕН КОЛАЧ: Рецепт за десерт кој ќе ги воодушеви сите во домот (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

Вкусен летен десерт

СОСТОЈКИ:

1 чаша брашно
1 лажичка прашок за пециво
1 голема праска, исечкана на коцки
1 рака суво грозје во рум
1 шолја јогурт
1/2 чаша масло
кора од лимон по желба

ПОДГОТОВКА:

