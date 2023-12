ВНАТРЕШНОСТА НА КАРТЕЛОТ ПО ПОТОНУВАЊЕТО: На сплавот настанал општ хаос, останал пустош 

0 SHARES Сподели Твитни

Сплавот „Картел“ на Савскиот кеј вечерва почна да тоне кога беше полн со гости.

Според сведоштвата на очевидци дошло до стампедо , некои скокнале во водата и допливале до брегот, други од страв се закопале на местото.

Полицијата брзо пристигнала и евакуирала околу 30 гости.

Погледнете како изгледа внатрешноста на сплавот по овој хаос.

Засега нема информации дали има повредени.

