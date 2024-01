КАТАСТРОФА ВО Доњецк: Трупови насекаде, крв тече на улица – украинската ракета направи пеколни сцени (ВИДЕО)

Украина денеска изврши ракетен напад на пазарот во Доњецк, загинатите и ранетите сè уште се бројат, според потврдени информации има најмалку 13.

Ситуацијата дополнително ја влоши и тоа што нападот е извршен во недела кога пазарите се полни и кога обичниот човек излегува да набави основни намирници. Оние кои денеска решија да пазарат, завршија во пеколот на украинското бомбардирање, чии снимки се појавуваат на мрежата „Х“.

BREAKING As far as we know 18 civilians are dead and 13 more are wounded as Ukraine has attacked a Donetsk City market on a busy Sunday. pic.twitter.com/QASuxE0T1F

— Derry Chambers Esq. (@jeremydepots) January 21, 2024