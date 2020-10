Во Грција забранета неонацистичката ЗЛАТНА ЗОРА!

Со објавување на пресудите, најголемото судење на радикално десните екстремисти во Грција, здружени во партијата Златна зора и околу неа, завршува по повеќе од пет години.

Формирана како неонацистичка групација во 1980-те години, Златна Зора неодамна стана трета по големина партија во Грција. Елемент кој во многу придонесе беше секако финансиската криза. Таа помогна за регрутирање на многу млади Грци.

Златна зора својот политички зенит го доживеа во 2012 година, во време на економската криза во Грција. Таа година партијата освои 12 насто гласови на изборите и беше трета најсилна партија во Парламентот.

„Ова е навистина историски ден за Грција, за демократијата и владеењето на правото“, твитна Мицотакис.

Αfter the Greek people voted the neo-Nazi party of Golden Dawn out of Parliament in the last election, today the Greek justice system convicted its leadership of operating as a criminal organization.

A truly historic day for Greece, democracy and the rule of law.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2020