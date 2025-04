0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за култура и туризам известува дека платите за вработените во културните институции ќе бидат исплатени со предвиденото зголемување во првите два работни дена од наредната недела, во согласност со законските одредби и условите на Колективниот договор, се наведува во писменото соопштение од Министерството за култура. Доаѓа до задоцнување поради потребата за координирање на пресметките за плати со Министерството за финансии.

The post Вработените во културата ќе добијат зголемени плати наскоро. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: