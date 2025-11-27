0 SHARES Сподели Твитни

Во последно време, средата пред Денот на благодарноста беше слаба, со падови во шест од последните седум години, вклучувајќи огромни падови и во 2020 и во 2021 година.

Со денешниот раст, биткоинот е во пораст за околу 12 проценти од паничното дно близу 80.000 долари рано минатиот петок. Сепак, најголемата криптовалута во светот останува во пад од 3% во текот на изминатата недела, 21% во текот на изминатиот месец и 28% од својот највисок рекорд од 126.000 долари.

Во времето на пишување, Биткоинот се тргуваше малку над 90.000 долари , што е зголемување од речиси 3% во последните 24 часа.

„Волатилноста на Биткоинот се враќа откако достигна највисоко ниво од април оваа година, бидејќи пазарот се тргуваше со помал обем за време на неделата на Денот на благодарноста“, рече Јаспер Де Мер, стратег во Wintermute. „Слабите пазари можат да ги пригушат острите движења.“

Податоците за опциите покажуваат дека многу трговци очекуваат биткоинот да остане во тесен опсег, според Де Мер. Позиционирањето има тенденција да продава опции за купување и да се ограничува околу опсегот од 85.000 до 90.000 долари, со само мала заштита од пад. Ова значи дека трговците се обложуваат дека биткоинот ќе остане на своето место и се подготвени да ги искористат другите кои очекуваат голем поместување.

„Пазарот се чини дека е задоволен со забавување на движењата од двете страни, наместо да се позиционира за пробив“, рече тој. Тој став го поставува тонот за долгиот викенд, кога помалиот обем честопати ги ограничува големите движења на цените.

The post Вредноста на биткоинот повторно над 90.000 долари: Пресврт по паничното дно appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: