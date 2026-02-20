Врховниот суд ги поништи царините на Трамп

Врховниот суд на САД во петокот ги поништи сеопфатните царини на претседателот Доналд Трамп – големо отфрлање на клучен дел од економската програма на Трамп. Одлуката со 6-3 гласови е редок пример за тоа како судот предводен од конзервативците го ограничува експанзивното користење на извршната власт од страна на Трамп, објави Политико.

Главниот судија Џон Робертс и судиите Ејми Кони Барет и Нил Горсач им се придружија на тројцата либерали на судот во мнозинство.

Пресудата ја брише царината од 10 проценти што Трамп ја наметна на речиси секоја земја во светот, како и специфичните, повисоки царини за некои од главните трговски партнери на САД, вклучувајќи ги Канада, Мексико, Кина, Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја. Неколку од тие земји склучија трговски договори со САД – и пред пресудата посочија дека ќе продолжат да ги почитуваат тие договори. Тоа е затоа што се очекува победата на 12-те држави и мали бизниси управувани од демократите кои ги оспорија царините на Трамп да биде краткотрајна. Белата куќа сигнализираше дека ќе се обиде да користи други механизми за да ги задржи сличните давачки.

„Размислувавме за овој план пет години или подолго“, изјави американскиот трговски претставник Џејмисон Грир за POLITICO во декември. „Можете да бидете сигурни дека кога дојдовме кај претседателот на почетокот на мандатот, имавме многу различни опции“ „Мојата порака е дека царините ќе бидат дел од политичкиот пејзаж во иднина“, рече Грир.

Но, Трамп постојано повторуваше дека поразот во случајот со царините во Врховниот суд би бил „катастрофа“ за Соединетите Држави, иако критичарите на неговата рестриктивна шема за данок на увоз тврдат дека земјата просперирала со децении со ниски царини. Тоа ја поткопува неговата способност да воведува тарифи по желба за решавање на геополитички конфликт – како закана за воведување тарифи на земјите што соработуваат со Иран – и да се заканува со тарифи додека се обидува да добие подобра преговарачка позиција – како неговите закани за тарифи во обид да го стекне Гренланд.

Бизнисите ги осудија тие закани за тарифи за „национална безбедност“ за поттикнување на економската неизвесност, но администрацијата рече дека тие биле неопходни за постигнување на нејзините политички цели.