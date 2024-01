ГО ДЕЛАМ МАЖОТ СО УШТЕ 7 ДЕВОЈКИ Дури имаме и РАСПОРЕД кога некој од нас ќе има ИНТИМНА ВРСКА со него, тој е НЕНАСИТЕН и го поддржувам

0 SHARES Сподели Твитни

37-годишниот Артур О Урсо од Сао Паоло има необичен начин на живот, но со години мислел дека никогаш нема да најде љубов бидејќи како млад имал вишок килограми.

Во таква состојба Артур ја запозна Луана и набрзо се венчаа.

-Ме маѓепса штом ја видов. Ѝ оставив број, надевајќи се дека ќе ме контактира – коментирал тој, пренесува The Sun.

Откако се вљубиле еден во друг, бразилската двојка брзо се венчала.

Не долго после тоа, Артур започна интензивен тренинг режим и изгуби повеќе од 27 килограми за нешто повеќе од една година.

Наскоро почна да добива комплименти за својот изглед и на крајот сакаше да ја истражи полигамијата – а Луана сакаше да гледа и други луѓе.

– Се чувствувам исполнето од овој брак бидејќи мојата намера секогаш беше да го направам среќен. Значи, ако тој е среќен, јас сум многу среќен. Сакам девојки – искоментира Луана.

Двојката во моментов има седум „девојки“ и се „венчаа“ на необврзувачка церемонија во Сао Паоло – каде полигамијата е нелегална.

Додавањето на Тајна, Лорена, Кјара, Мелина, Емели, Тејена, Синтија ги загрижи адвокатите, но и нивните семејства кои не се согласуваат со таквиот начин на живот.

Всушност, некои од жените моментално не живеат со парот бидејќи нивните родители не ја одобруваат заедницата.

Дури и пријателите и семејството на Артур се мачеа да ја прифатат необичната врска, бидејќи беа побожни католици – како и повеќето Бразилци.

Појавувајќи се во краток документарен филм, неговата баба ги запознала другите жени во неговиот живот, но сепак им кажала на камерманите дека има некои работи кои тие никогаш не можат да ги прифатат.

Освен реакцијата на најблиските и на социјалните мрежи, некои членови на групата тешко се справуваа и со љубомората во врската.

Неодамна „сопругата“ Агата реши да се „разведе“ од групата – тоа го објави на својата страница OnlyFans.

Ниту распоредот на секс не му помогна на Артур правилно да го распредели своето време, бидејќи уморниот сопруг не можеше да се концентрира на секој партнер и да ја „исполни“ својата сексуалност. Се обидуваше да ги запомни нивните имиња, некое време тоа беше вистински предизвик.

И покрај ова, Артур сепак сака уште две жени да му се придружат на семејството. За тоа време Луана истакнува дека нивната врска никогаш не била посилна.

– Кога ја започнавме оваа полигамна врска, станавме поблиски еден со друг. Секогаш сме имале доверба, но сега има многу повеќе. Не направи посилни како поединци и како маж и жена – заклучи таа.

