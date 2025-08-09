Гувернерот на Алјаска ја објави средбата меѓу Путин и Трамп: „Ниедно друго место…“

0 SHARES Сподели Твитни

Гувернерот на Алјаска, Мајк Данливи, денес изјави дека државата е подготвена да биде домаќин на средба меѓу претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, и претседателот на Русија, Владимир Путин , со оценка дека е логично да се водат дискусии за прашања од глобално значење на, како што рече, најважната стратешка локација во светот.Како што објави Укринформ, тој напишал за тоа на социјалната мрежа XДанливи истакна дека Алјаска е најважната стратешка локација во светот, сместена на раскрсницата на Северна Америка и Азија, со Арктикот на север и Тихиот Океан на југ.„Само две милји ја делат Русија од Алјаска, па затоа ниедно друго место не игра поважна улога во нашата национална одбрана, енергетска безбедност и лидерство на Арктикот“, напиша гувернерот.Она што се случува на Арктикот и Пацификот влијае на Алјаска пред остатокот од земјата, рече тој.Данливи, исто така, рече дека е „сосема логично“ дискусиите за прашања од глобално значење да се одржуваат тука.„Со векови, Алјаска беше мост меѓу народите, а денес ние остануваме порта за дипломатија, трговија и безбедност во еден од најважните региони во светот. Светот ќе набљудува, а Алјаска е подготвена да биде домаќин на овој историски состанок“, додаде тој.Американскиот претседател Доналд Трамп рано утрово објави, а Кремљ потврди, дека ќе се сретне со рускиот лидер Владимир Путин на 15 август во Алјаска.

