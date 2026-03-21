Дали е следен Балтикот: Групи на социјални мрежи повикуваат на формирање „Народна Република Нарва“

Знаме, грб, свежо нацртани граници и реторика преземена од прирачникот на таканаречените народни републики во источна Украина и на окупираниот Крим. На социјалните мрежи, третиот по големина град во Естонија, Нарва, сега е претставен како „Народна Република Нарва“.

Истражувањето на естонската антипропагандна платформа „Пропастоп“ сугерира дека кампањата е изградена околу наводен сепаратистички наратив, со цел да се отстрани североистокот на земјата, веднаш по руската граница, каде што мнозинството население зборува руски.

Доколку тензиите во Естонија ескалираат воено, германската бригада стационирана во Литванија би можела да се најде вовлечена во конфликтот. Тенковската бригада 45 е сместена во Пабраде, во близина на границата на Литванија со Белорусија, на околу 400 километри од Нарва и служи како средство за одвраќање. Таа е дел од пошироките напори за обезбедување на источното крило на НАТО, со балтичките држави на првата линија.

Најпознатиот канал на Телеграм досега, „Република Нарва“, бил отворен на 14 јули минатата година и сега има повеќе од 700 следбеници. Сепак, активно објавува од 18 февруари 2026. Во неговата содржина има повици за вооружен отпор и саботажа со позната нарација: за малцински руски говорници кои се предмет на наводна дискриминација, заедно со тврдења наменети да поттикнат страв од естонски напад врз Русија.

Објава од 19 февруари го цитира естонскиот министер за надворешни работи Маргус Цахна како вели: „Естонската армија ќе ја премине границата и ќе ја префрли војната на руска територија ако руската армија ја нападне Естонија“.

Во друга објава се тврди дека сепаратистите се за автономија, предупредувајќи дека доколку ова биде одбиено, тоа би можело да доведе до вооружен конфликт и до создавање независна држава во рамките на Ида-Виру, источниот регион што граничи со Русија.

Воениот експерт Карло Масала не гледа непосредна закана, но предупредува оваа кампања да не се игнорира.

„Ова е психолошка воена кампања. Русија веројатно нема да отвори втор фронт, покрај Украина и нема знаци за неизбежен напад врз Нарва. Мешавината од мемиња, црн хумор и пропаганда има за цел да ги направи луѓето нервозни, па дури и хистерични“, вели Масала.

Нарва се наоѓа веднаш до границата со Русија и со околу 50.000 жители е трет по големина град во Естонија. Повеќе од 90% од населението зборува руски јазик. Голем дел од денешното население ги влече своите корени од повоениот период, кога цели семејства биле преселени во регионот откако првобитните жители биле во голема мера раселени за време на советското напредување во 1944 година.