Дали знаевте дека овој град имал солитери уште во 12 век: Тоа бил „Менхетен на средниот век“?

Пред повеќе од 900 години, помеѓу 12-тиот и 13-тиот век, Болоња била полна со солитери, па затоа се сметала за „Менхетен на средниот век“.Сите кули беа направени од камен и беа многу високи – највисоката се искачи на 97 метри во висина.Интересно е што дури и денес не е познато со сигурност зошто ваквите згради биле градени во тоа време. Една теорија е дека најбогатите семејства сакале да ги користат за одбранбени цели за време на конфликтот меѓу црквата и државата, период познат како Битката за инвеститура. Во 13 век, многу кули биле срушени, додека други се урнале сами со текот на времето.Денес, неколку од нив гордо стојат, а две се најпознати – тоа се кулата Асинели, висока 97 метри, и кулата Гарисенда, висока 48 метри, кои се препознатливи симболи на градот. Туристите можат да влезат во нив за помалку од 10 евра, но мора да се искачат по 498 скалила за да уживаат во прекрасниот поглед. Исто така, постоело локално верување дека оној што ќе се искачи на врвот нема да ги заврши студиите.Изградбата на кула од 60 метри во средниот век воопшто не била лесна задача, зафатот барал до 10 години работа.Секоја кула имала квадратни темели длабоки помеѓу пет и десет метри, потпрени на столбови забиени во земјата и покриени со чакал и вар.Основата на кулата била направена од големи блокови од селенит. Останатите ѕидови постепено станувале потенки и полесни како што се издигнувала структурата, и биле изградени во таканаречениот стил „а сакоа“: со дебел внатрешен ѕид и потенок надворешен ѕид, додека просторот меѓу нив бил исполнет со камења и малтер.

The image depicts a model of the Towers of Bologna as they appeared in the Middle Ages, often referred to as the “Manhattan of the Middle Ages”… Towers of Bologna are a group of medieval structures in Bologna, Italy 🇮🇹. Two most prominent ones remaining, known as Two Towers,… pic.twitter.com/u9pOKWllHX— Archaeo – Histories (@archeohistories) April 25, 2025

Освен кулите, во Болоња сè уште постојат утврдувања кои одговараат на портите што постоеле во 12 век. Со текот на годините, голем број кули се користеле за други намени, од затвори до продавници и станбени згради.Како и да е, кулите останале заштитен знак на Болоња, а ги споменал и познатиот италијански поет Данте во своето дело „Божествената комедија“.Последното рушење се случило на почетокот на 20 век, кога постоел амбициозен план за реструктуирање на градот. Кулите Артениси и Рикадона биле уништени во 1917 година.Меѓу кулите што сè уште стојат денес се Акогуди, исто така наречена Алтабела (висина 61 метар), Короната (60 м) и Скапи (39 м).

Did you know? Between the 12th and the 13th century, Bologna was a city full of very tall towers, over 100 of them, perhaps even 180! I attach modern reconstruction how the city might have looked like covered with these epic towers. Why did they build so many? I try to explain… pic.twitter.com/7cH0IYXDrg— Aristocratic Fury (@LandsknechtPike) July 19, 2021

Првиот историчар кој темелно ги проучувал кулите на Болоња бил Грог Џовани Гокадини, сенатор од 19 век кој бил сериозно вклучен во историјата на овој град. Неговото истражување сугерира дека во Болоња имало околу 180 кули .Сепак, неодамнешните студии го проценуваат нивниот број на помеѓу 80 и 100, и не сите постоеле во исто време. Каква и да била бројката, сè било исклучително импресивно за тоа време.Денес, повеќе од еден милион луѓе живеат во Болоња. Тоа е најголемиот град во регионот Емилија-Ромања и центар на производството на автомобили, вклучувајќи ги Ферари и Масерати.Болоња е исто така дом на најстариот универзитет во светот, кој е основан во 1088 година.



