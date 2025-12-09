Девизните резерви на Македонија достигнаа 4,86 ​​милијарди евра

0 SHARES Сподели Твитни

Девизните резерви на крајот на ноември годинава достигнаа 4.862,2 милиони евра, што е зголемување од 19 милиони евра во споредба со претходниот месец, објави Народната банка. Најголемиот дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (73,9%), потоа монетарно злато (16,4%) и валути и депозити (9,7%).

Девизните резерви се финансиски средства што една земја ги држи на располагање за да ја поддржи стабилноста на својата валута и да ги задоволи надворешните потреби на економијата. Тие обично се состојат од:

– Странски валути – како што се евра, американски долари, британски фунти, јапонски јени итн.

– Монетарно злато – злато складирано во физичка форма или на меѓународни сметки.

– Меѓународни хартии од вредност – обврзници и безбедни инвестиции во странска валута.

– Меѓународни депозити – пари што се чуваат во банки во странство.

Главната намена на девизните резерви:

– Да се ​​заштити девизниот курс на домашната валута и да се спречат силни валутни флуктуации.

– Да се ​​овозможат меѓународни плаќања, како што се увоз, услуги за надворешен долг и трансакции со други земји.

– Да се ​​создаде доверба кај инвеститорите и меѓународните банки дека земјата може да ги исполни своите финансиски обврски.

