Девизните резерви на крајот на ноември годинава достигнаа 4.862,2 милиони евра, што е зголемување од 19 милиони евра во споредба со претходниот месец, објави Народната банка. Најголемиот дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (73,9%), потоа монетарно злато (16,4%) и валути и депозити (9,7%).
Девизните резерви се финансиски средства што една земја ги држи на располагање за да ја поддржи стабилноста на својата валута и да ги задоволи надворешните потреби на економијата. Тие обично се состојат од:
– Странски валути – како што се евра, американски долари, британски фунти, јапонски јени итн.
– Монетарно злато – злато складирано во физичка форма или на меѓународни сметки.
– Меѓународни хартии од вредност – обврзници и безбедни инвестиции во странска валута.
– Меѓународни депозити – пари што се чуваат во банки во странство.
Главната намена на девизните резерви:
– Да се заштити девизниот курс на домашната валута и да се спречат силни валутни флуктуации.
– Да се овозможат меѓународни плаќања, како што се увоз, услуги за надворешен долг и трансакции со други земји.
– Да се создаде доверба кај инвеститорите и меѓународните банки дека земјата може да ги исполни своите финансиски обврски.
The post Девизните резерви на Македонија достигнаа 4,86 милијарди евра appeared first on Во Центар.