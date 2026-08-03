Димитриевски: Додека други нарачуваат анкети, единствено ЗНАМ разговара со народот на терен

Претседателот на Движење ЗНАМ – За Наша Македонија, Максим Димитриевски, во гостувањето во емисијата „Тема на денот“ на Сител Телевизија порача дека ЗНАМ останува единствената политичка партија која континуирано е на терен, разговара со граѓаните и ги гради своите политики врз основа на нивните реални потреби, а не врз основа на нарачани анкети и медиумски конструкции.

Осврнувајќи се на последните анкети кои беа пласирани во јавноста, Димитриевски нагласи дека граѓаните одамна ја препознаваат разликата меѓу креирање и сондирање на јавното мислење. Тој истакна дека токму затоа ЗНАМ не троши стотици илјади денари за политички маркетинг, туку вложува време таму каде што е најважно, меѓу граѓаните.

Во рамки на караванот под мотото „Европска ЗНАМ, Европска Иднина, Европска Македонија“, раководтсвото на партијата веќе реализираа бројни средби со граѓаните низ повеќе градови, а од септември караванот продолжува со уште посилна динамика.

ЗНАМ е единствената политичка партија која во овој период, наместо да води политика од партиските штабови, секојдневно разговара лице в лице со граѓаните, ги слуша нивните проблеми, предлози и очекувања. Тоа е концептот на кој се темели нашето политичко делување и така ќе продолжиме и во иднина.

„ЗНАМ е меѓу граѓаните во рамки на работното лето. Разговараме со нашите членови и со граѓаните. Ние сме единствената партија во моментов која води една таква постапка и сака да ги слушне граѓаните.“

Осврнувајќи се на владината реконструкција, претседателот на ЗНАМ потенцираше дека партијата не изгубила ништо, туку направила стратешка политичка трансформација согласно својата програма.

Во Министерството за правда, ЗНАМ остави резултати кои ќе останат како основа за долгорочни реформи. За неполни две години беа подготвени повеќе од 35 законски решенија, од кои дел веќе се усвоени, а останатите се во владина и собраниска постапка. Истовремено, преземањето на ресорот земјоделство претставува враќање кон едно од клучните програмски определби на ЗНАМ, изградба на самоодржлива Македонија преку поддршка на вистинските земјоделци, домашното производство и развојот на македонското село.

Во однос на нападите од страна на СДСМ дека ЗНАМ наводно „не постои“, Димитриевски испрати јасна порака дека политичката реалност не се менува со партиски желби и прес-конференции.

ЗНАМ за неполни две години изгради сериозна политичка инфраструктура, освои парламентарен статус, формираше пратеничка група, има 45 советници низ општините, учествува во Владата и секојдневно работи со граѓаните. Тоа се факти кои никој не може да ги избрише. За разлика од оние кои денес се обидуваат преку спинови да го прикријат сопствениот политички пад и загубената доверба кај народот, ЗНАМ не живее од нарачани анкети, туку од довербата што секојдневно ја добива на терен.

На СДСМ би им порачале да престанат да се занимаваат со желби и политички фантазии за исчезнување на ЗНАМ и конечно да се соочат со сопствената реалност. Партијата која изгуби десетици илјади гласачи, која граѓаните ја казнија за погрешните политики и која се уште не успева да ја врати сопствената доверба, нема кредибилитет да зборува за политичкото постоење на други.

Движењето ЗНАМ не само што постои, туку секој ден расте заедно со граѓаните. Нашата сила не се создава во маркетинг агенции, туку на плоштадите, во населените места, во домовите на луѓето и во непосредниот разговор со секој граѓанин.