Доларот тоне: Чекајќи потег што не е виден во последните 15 години

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На светските пазари, вредноста на доларот во однос на кошничката валути значително падна минатата недела, поради стравот од уште една, овој пат координирана интервенција на девизниот курс со која монетарните власти сакаат да го подигнат курсот на јенот од најниското ниво во последните 40 години.

Индексот на доларот, кој ја покажува вредноста на американската валута во однос на шесте најважни светски валути, минатата недела падна за 1,63 проценти, на 99.802 поени. Со тоа го забележа најголемиот неделен пад од почетокот на април, а во јули ослабе за околу еден процент.

Во исто време, курсот на еврото зајакна за 1,38 проценти во однос на доларот, на 1,1527 долари.

Последен пат САД интервенираа на пазарот на јенот во 2011 година.

Американската валута ослабе за 3,82 проценти во однос на јенот, па цената на доларот на крајот од неделата изнесуваше 157,57 јени.

Американската централна банка кон средината на неделата донесе очекувана одлука да ја задржи референтната каматна стапка во опсег од 3,5 до 3,75 проценти, но тројца од 12-те членови на Федералниот комитет за операции на отворен пазар беа за нејзино зголемување од 25 базични поени, пренесува Тпортал.

Сепак, одржувањето на каматните стапки на сегашното ниво му нанесе удар на доларот, бидејќи трговците ја доведуваат во прашање сериозноста на намерата на новиот претседател на ФЕД, Кевин Ворш, да ја ограничи инфлацијата.

„И покрај тоа што тројца членови на одборот инсистираа на зголемување на каматните стапки во јули, претседателот на ФЕД, Кевин Ворш, не наговести за непосредно зголемување, одржувајќи тон сличен на оној од јуни. Ова почнува да ги загрижува инвеститорите: неподготвеноста на ФЕД да се обврзе на понатамошно затегнување на монетарната политика го поставува прашањето дали може да ги одржи долгорочните инфлациски очекувања на стабилно ниво“, рече Фабиен Јип, пазарен аналитичар во IG во Сиднеј.

Сепак, јенот зајакна во однос на доларот по големата интервенција на јапонските власти во девизниот курс, насочена кон зголемување на вредноста на валутата, која падна на најниско ниво во последните 40 години – 163 јени за долар. Извор во четвртокот изјави дека јужнокорејските власти за девизен курс, исто така, продаваат долари заедно со Јапонија, што е редок пример за координирана интервенција.

Потоа, Министерството за финансии на САД ги информираше неколку банки дека во петок и тоа може да интервенира на пазарот на јенот и дека треба да „се подготват за идните потези“. Јапонија на тој начин добива поддршка од САД што „оди подалеку од психолошка поддршка“, изјави висок јапонски функционер задолжен за девизна политика.

Американскиот министер за финансии Скот Бесант изјави во четврток дека верува оти јенот е „многу потценет“ и дека јапонскиот премиер Санае Такачи спроведува „силни мерки“ што ќе ги зајакнат основните индикатори на јапонската економија. Бесент додаде дека веруваат оти „прекумерната волатилност на јенот не е здрава“ и дека вредноста на јенот „значително го надминала нивото што би се сметало за рамнотежен девизен курс“.

Министерството за финансии на САД последен пат директно интервенираше за поддршка на јапонскиот јен во 2011 година, како дел од координираните напори на земјите од Г7 за стабилизирање на валутата по катастрофалниот земјотрес и цунамито што ја погодија Јапонија.

The post Доларот тоне: Чекајќи потег што не е виден во последните 15 години appeared first on Во Центар.

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