Еве како изгледа вилата на Никола Јокиќ: Чини 4,5 милиони долари, има 29 соби, кино, базен, кујна на отворено… (фото/видео)

Никола Јокиќ успешно го држи својот приватен живот подалеку од јавноста и медиумите, но бидејќи е еден од најдобрите кошаркари денес, актуелен шампион на НБА, двократен MVP на лигата и минатогодишен MVP на финалето, интересот за неговиот живот е постојано присутен.

Дури неодамна се дозна дека Јокиќ во 2021 година купил луксузна вила во Чери Хилс Вилиџ, недалеку од Денвер, за која потрошил 4,5 милиони долари. Вилата се простира на 1.114 квадратни метри и има дури 29 соби, од кои повеќето имаат сопствени бањи.

Неговиот дом се наоѓа во мирна и зелена средина, скриен од љубопитните погледи. Просторниот двор обезбедува доволно простор за семејно уживање, додека високите дрвја обезбедуваат дополнителна приватност. Во рамките на имотот има и голем базен за летна релаксација, како и домашно кино кое може да прими 12 гледачи. Исто така, има и теретана што Јокиќ ја користи за да се одржува во форма за натпревари.

При уредувањето на куќата, вниманието било посветено на секој детаљ – паркетот е направен од дрво од врвен квалитет, додека бројните декоративни елементи се изработени од мермер, што можеше да се види на фотографијата од неговиот дом кога го посетија селекторот Светислав Пешиќ и директорот на репрезентацијата Драган Тарлаќ.

На фотографиите можете да видите дека вилата има екстремно високи тавани, а како изгледа сето тоа – погледнете во придружниот видео материјал.

