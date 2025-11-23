Европа има контрапредлог на планот на Трамп за Украина кој содржи 28 точки

Европскиот мировен контрапредлог предвидува безбедносни гаранции на САД како оние што произлегуваат од Член 5 од договорот за НАТО, кој го смета нападот врз една членка како напад врз сите, објави Ројтерс, кој имаше пристап до текстот.

Во европскиот контрапредлог, исто така, се наведува дека НАТО се согласува да не ги задржува трајно своите сили во Украина во мирно време. Во мирно време, украинската армија би била ограничена на максимум 800.000 членови. Американскиот план ја постави горната граница на 600.000 војници.

Европа, исто така, бара Украина да биде финансиски компензирана, вклучително и преку руски средства што ќе останат замрзнати додека Русија не ја компензира Украина. Европскиот предлог содржи и одредба дека Украина нема да ги врати своите „окупирани суверени територии“ воено, туку ќе води преговори за размена на територии, а почетната точка ќе бидат линиите на контакт.

Европскиот предлог предвидува одржување избори во Украина што е можно поскоро по потпишувањето на мировниот договор.

Извор на Ројтерс запознаен со напредокот на разговорите изјави дека главните разговори меѓу делегациите на САД и Украина во Женева за нацрт-планот презентиран од Вашингтон за прекин на војната во Украина сега се во тек.

Што содржи планот на Трамп?

Покрај територијалните отстапки на Украина, планот на Трамп за Украина наведува дека ќе следи „решителен координиран воен одговор“ во случај на понатамошно руско напредување. Не е наведено каква улога ќе играат САД во таа реакција.

Планот има и економски елементи: дел од замрзнатите руски средства ќе се користат за обнова на Украина, санкциите против Русија ќе бидат укинати, САД и Русија ќе соработуваат долгорочно во области како што се вештачката интелигенција и експлоатацијата на минерали, а Русија ќе се врати во Г8.

Сите страни ќе добијат амнестија за дејствија за време на војната, што значи дека руските функционери и војници нема да можат да бидат гонети за воени злосторства. Планот, исто така, предвидува Украина да одржи избори во рок од 100 дена од договорот. Зеленски во септември изјави дека сака избори по воведувањето на прекин на огнот.

Детален список на 28-те точки од планот на Трамп

1. Ќе биде потврден суверенитетот на Украина.

2. Ќе биде склучен сеопфатен пакт за ненапаѓање меѓу Русија, Украина и Европа. Сите двосмислености од изминатите 30 години ќе се сметаат за решени.

3. Од Русија се очекува да не ги напаѓа соседните земји, а НАТО нема дополнително да се шири.

4. Ќе се одржи дијалог меѓу Русија и НАТО, со посредство на САД, за решавање на безбедносните прашања и создавање услови за деескалација и идна економска соработка.

5. Украина ќе добие сигурни безбедносни гаранции. Американскиот функционер истакна дека ова ќе биде експлицитна безбедносна гаранција на САД за Украина, за прв пат официјално.

6. Вооружените сили на Украина ќе бидат ограничени на 600.000 членови. Украинската армија сега има 800.000–850.000 членови, а пред војната имаше околу 250.000.

7. Украина ќе внесе во уставот дека никогаш нема да се приклучи на НАТО, а НАТО ќе додаде во своите статути дека Украина нема да биде примена во иднина.

8. НАТО се обврзува да не распоредува трупи во Украина.

9. Европските борбени авиони ќе бидат стационирани во Полска.

10. Американската безбедносна гаранција вклучува: САД добиваат гаранциска такса; доколку Украина ја нападне Русија, гаранцијата се откажува; доколку Русија ја нападне Украина, се воспоставува решителен воен одговор, се враќаат сите глобални санкции и се поништуваат сите придобивки од договорот; доколку Украина лансира ракета кон Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцијата престанува да важи.

11. Украина ќе има право на членство во ЕУ и ќе добие краткорочен преференцијален пристап до европскиот пазар.

12. Глобалниот пакет за реконструкција на Украина вклучува: Фондот за развој на Украина (технологија, центри за податоци, вештачка интелигенција); реконструкција и модернизација на инфраструктурата на гасоводот; реконструкција на областите погодени од војната;

развој на инфраструктурата; експлоатација на минерали и природни ресурси; посебен финансиски пакет од Светската банка.

13. Русија ќе биде реинтегрирана во глобалната економија: постепено укинување на санкциите; долгорочни договори меѓу САД и Русија за енергија, инфраструктура, вештачка интелигенција, Арктикот итн.; Русија се враќа во Г8.

14. Замрзнатите средства ќе се користат на следниов начин: 100 милијарди долари од руските замрзнати средства ќе бидат инвестирани во реконструкцијата на Украина; САД добиваат 50% од профитот; Европа додава 100 милијарди долари; остатокот од замрзнатите средства оди во заеднички американско-руски инвестициски фонд.

Украина останува ненуклеарна држава

15. Ќе се формира заедничка американско-руска безбедносна работна група.

16. Русија законски ќе ја потврди политиката на неагресија кон Европа и Украина.

17. САД и Русија ќе ја продолжат важноста на договорот за контрола на нуклеарното оружје.

18. Украина се обврзува да остане ненуклеарна држава.

19. Нуклеарната централа Запорожје ќе биде предаденa под надзор на МААЕ, а енергијата поделена 50:50.

20. Двете држави ќе спроведат програми за поттикнување на толеранција и заштита на малцинствата.

Украина ќе ги усвои правилата на ЕУ за верска толеранција и јазик; двете држави ќе ги укинат дискриминаторските мерки;

„Нацистичката идеологија“ ќе биде забранета.

21. Територии: Крим, Луганск и Донецк ќе бидат признати како де факто руски, вклучително и од САД; Во Херсон и Запорожје, сегашната линија ќе биде „замрзната“; Русија ќе се повлече од другите договорени области; Украинските сили ќе се повлечат од делот од Донецката област што го контролираат; оваа област ќе стане демилитаризирана тампон зона, меѓународно призната како територија на Руската Федерација;

На руските сили нема да им биде дозволено да влезат во тампон зоната.

22. Русија и Украина се обврзуваат да не ги менуваат новите територијални аранжмани со сила.

23. Русија нема да ја спречи украинската трговија на Днепар; Ќе се постигне договор за извоз на жито преку Црното Море.

24. Ќе се формира хуманитарен комитет: размена на сите затвореници и тела („сите за сите“); враќање на сите цивили и деца;

програми за повторно обединување на семејствата; мерки за ублажување на страдањата на жртвите.

25. Украина ќе одржи избори во рок од 100 дена.

26. Сите страни ќе добијат целосна амнестија за дејствија за време на војната.

27. Договорот ќе биде правно обврзувачки, а неговото спроведување ќе го надгледува Советот за мир предводен од претседателот Трамп.

28. Примирјето ќе стапи во сила веднаш откако двете страни ќе се повлечат од договорените точки.