Еден познат писател рекол: „Жената почнува да старее во моментот кога ќе почне да ги прави овие 2 работи“

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Тој имаше исклучително остри забелешки за убавината, достоинството и минливоста на времето.

Ерик Марија Ремарк, еден од најистакнатите познавачи на човечката природа, имал исклучително остри забелешки за убавината, достоинството и минливоста на времето. Тој верувал дека жената почнува да старее кога почнува да ги крие своите несовршености и кога престанува да се грижи за себе и за своето тело.

Според него, токму овие навики го откриваат стравот од животот и можат да го уништат младешкиот изглед многу побрзо од природните промени што доаѓаат со возраста.

Авторот на познати дела како што е „Три воени другари“ верувал дека времето не може да се победи со погрешен пристап. Вистинската убавина, според неговите идеи, не доаѓа од обидот да се сокријат трагите од староста, туку од прифаќањето на себеси и зачувувањето на вашето внатрешно достоинство.

Кога природноста ги заменува маската и преправањето, а самопочитта отстапува место на самоодрекувањето, тогаш започнува вистинската старост.

Криењето на сопствените недостатоци, според Ремарк, може да биде знак дека жената губи контакт со својата природност. Тој верувал дека преголемото потпирање на козметички процедури или тешка шминка во обид да се запре времето честопати може да има спротивен ефект и да ја оддалечи личноста од својата автентичност.

Многу жени денес се обидуваат да ја сокријат својата возраст со помош на естетски третмани и филери, верувајќи дека на овој начин ќе ја зачуваат својата привлечност. Сепак, познатата писателка верувала дека вистинската убавина не зависи од обидот да се запре времето, туку од прифаќањето на себеси и безбедноста што жената ја носи во себе.

Жената почнува да старее кога престанува да верува во својата природна убавина и кога ја губи врската со сопствената вредност.

Најважно е да го одржувате вашиот дух млад и да се негувате на начин што ја одразува вашата внатрешна сила и самодоверба. Возраста не е видлива само по изгледот, туку и во држењето на телото, начинот на зборување, гласот, движењата и целокупното однесување.

Затоа е важно да се грижите за вашето здравје, да одржувате правилно држење на телото и гордо да ги прифаќате сите искуства што нè обликувале. Обидите да се скрие возраста честопати не го носат посакуваниот ефект, но можат да остават впечаток на неприродност.

Губењето на елеганцијата може да ја намали привлечноста

Друг важен дел од погледот на Ремарк за стареењето се однесува на однесувањето и самоодносот.

Жената почнува да ја губи својата посебна енергија кога се обидува да се претстави како помлада по секоја цена, или преку несоодветно однесување или облека што не одговара на нејзината личност и животно искуство. Вистинската младост не се наоѓа во обидот да се имитира младоста, туку во погледот, насмевката, енергијата и начинот на кој човекот се однесува.

Кога желбата да изгледа помладо станува поважна од внатрешното задоволство, природната харизма исчезнува. Наместо да негува мир и самодоверба, едно лице може да се зароби во очекувањата на околината.

Вистинската елеганција значи прифаќање на себеси, вклучувајќи ги и трагите од времето, бидејќи секоја брчка може да биде потсетник на искуствата, силата и животното патување. Кога гордоста за сè што е проживеано исчезнува, годините стануваат многу повидливи.

Занемарувањето на себеси го забрзува чувството на стареење

Возраста никогаш не треба да биде причина за една личност да се откаже од грижата за себе. Занемарувањето на телото, изгледот и здравјето често може да биде знак на внатрешно откажување и губење на волјата за живот.

Постои голема разлика помеѓу стареење со достоинство и целосно предавање на времето. Кога жената ќе престане да се грижи за својата кожа, коса и здравје, таа испраќа порака до себе и до другите дека повеќе не инвестира во сопствената благосостојба.

Негувањето не значи создавање маска, туку зачувување на свежината и здравиот изглед преку едноставни навики, квалитетна нега и она што ја истакнува природната убавина.

Нема потреба да ги криете вашите години или да се однесувате неприродно. Годините се дел од животното патување, додека занемарувањето честопати зборува повеќе за ставот кон себе отколку за самиот број на години.

Внатрешниот мир како вистинска тајна на младоста

На крајот на краиштата, најважно е што човекот носи во себе. Вистинската убавина не се мери според бројот на години, туку според начинот на кој жената се прифаќа себеси, своето искуство и својот живот.

Жената всушност почнува да старее кога ќе ја заборави сопствената вредност обидувајќи се да живее според туѓите идеи за убавина. Младоста не се зачувува со криење на времето, туку со негување на духот, самодовербата и внатрешниот мир.

The post Еден познат писател рекол: „Жената почнува да старее во моментот кога ќе почне да ги прави овие 2 работи“ appeared first on Во Центар.

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