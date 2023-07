Ексклузивно видео од рускиот СУХОЈ што го оштети американскиот дрон ⬇

Американската војска објави видео од инцидентот над Сирија кога руски авион го оштети американскиот дрон MQ-9 „Ripper“.

На видеото може да се види како руски борбен авион се приближува и пука со ракети во близина на дронот.

Според американската војска, пропелерот на дронот бил сериозно оштетен во нападот.

Екипажот на дронот успеа да го контролира леталото и да го врати во матичната база.

Сличен инцидент се случи над Црното Море во март, кога авион Су-27 погоди ист тип на американски беспилотно летало, оштетувајќи го неговиот пропелер.

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i