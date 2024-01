ЖЕНО, КАКО МОЖЕШ!? НИВЕС ЦЕЛЗИУС ЛЕГНА ПОЛУГОЛА НА СНЕГ, ЗАДНИКОТ ВО ПРВ ПЛАН: Температурата веднаш скокнала

0 SHARES Сподели Твитни

Нивес сподели видео на кое таа лежи на снег во долна облека и кошула, а некои се загрижени дека ќе настине.

Додека снегот утрово на некои им направи проблеми во сообраќајот, а некои со нетрпение го очекуваа, Нивес Целзиус одлучи да биде во втората група.

„ Утрово наместо еспресо “, напиша Ниевес со видеото кое покажува како се разбудила денес.

Имено, таа излегла полугола на терасата полна со снег што сеуште паѓа. Така облечена само во долна облека и кошула, таа ги згрози обожавателите, особено кога легна на снегот.

View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

„ Блазесиви кога имате толку добро здравје “, гласи еден од коментарите на ова видео.

Многумина беа загрижени дека Ниевес ќе настине, а водителот Далибор Петко понуди помош за тоа, доколку тоа се случи.

„ Јави ми кога чајот ќе треба да се направи “, напиша тој.

Пронајдете не на следниве мрежи: