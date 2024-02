„Животот ми блесна пред очи“: Поп ѕвездата за влакно избегна трагедија на сцена, има рефлекси за десет! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Поп-мегаѕвездата Тејлор Свифт (34), вчера доживеала страшен инцидент за време на нејзината турнеја Ерас во Токио, кога за малку ќе паднала за време на настап.

Местата на сцената за време на чинот „Фолклор“ вклучувала мала барака покриена со мов. Тејлор почнала да се качува од покривот на бараката и за малку ќе паднела. За среќа, нејзините рефлекси навреме ѝ користеле, но пејачката сепак им објаснила на публиката што се случило.

За малку ќе паднав од колибата, но не, и тоа е… лекција. Животот ми блесна пред очи. Да Добро сум. Се е добро. Се е во ред. Сè е супер!“, им рече таа на толпата смеејќи се.

Taylor almost fell from folklore cabin and she really said “her life flashed before her eyes”😂 #TokyoTSTheErasTour N3 pic.twitter.com/HL4E1RLKM0— Naomi🗽 (@NAOxJB) February 9, 2024

-„Толку сум среќна што не паднав од колибата, знаеш што сакам да кажам? Каква прекрасна ноќ во Токио! Тоа се случи токму кога го симнував појасот…“, продолжи таа.

Свифт имаше успешна недела, судејќи според нејзиното четврто Греми за албум на годината со албумот „Midnights“, надминувајќи ги легендите Френк Синатра, Пол Сајмон и Стиви Вондер, кои ја освоија наградата по три пати. Свифт ја освои и наградата за најдобар поп вокален албум .

За доделувањето на наградите, Тејлор избра бел фустан, црни ракавици и серија ѓердани . Еден од нив беше украсен со часовник во средината, со стрелките поставени на полноќ, веројатно во чест на нејзиниот албум „Midnights“ .



