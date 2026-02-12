Зејн Малик за своите емоции кон Џиџи Хадид: Тоа беше похота, не чувствувам дека беше љубов

0 SHARES Сподели Твитни

Зејн Малик ги откри своите чувства кон поранешната девојка Џиџи Хадид во ново интервју.

Додека разговараше со Алекс Купер во емисијата „Викај ја тато“, Малик се осврна на својата изјава од 2024 година во која рече дека не е сигурен дали навистина се заљубил во неа.

„Моето разбирање за љубовта постојано се развива. Во тој момент можеби мислев дека е љубов, но како што стареев, сфатив дека можеби не е. Можно е да беше похота. Не чувствувам дека беше љубов“, рече тој.

Малик додаде дека секогаш ќе ја цени Хадид за раѓањето на неговото дете и дека има почит кон неа.

„Секогаш ќе ја ценам, но не знам дали некогаш сум бил заљубен во неа“, изјави тој.

Малик и Хадид беа во врска од 2015 до 2021 година, а нивното раскинување се случи по веста дека Малик наводно ја удрил мајката на Џиџи, Јоланда Хадид, за време на расправија. Пејачот ги негираше обвиненијата, иако доби 360 дена условна казна за наводниот инцидент.

