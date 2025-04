Зимата се враќа на кратково Македонија

0 SHARES Сподели Твитни

Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, најавува Управата за хидрометеоролошки работи.

Во Источна Македонија дождовите ќе бидат пообилни и се очекува да наврнат над 15 литри на квадратен метар. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Најстудено ќе биде во Маврово, со утринска температура од 1 степен, а најтопло во Гевгелија, со дневна температура до 17 степени Целзиусови.

Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура ќе се симне до 9, а дневната ќе се искачи до 16 степени.

Утре, сабота, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и со засилен ветер.

Во недела ќе има брз продор на студена воздушна маса од север и врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места од снег. Ќе дува засилен северен ветер, а температурите значително ќе опаднат. Врнежи од снег се очекуваат и во некои од пониските места.

Во понеделник наместа ќе има провејување на слаб снег, а утринските температури на повеќе места ќе бидат негативни. Потоа следува период на стабилно и постудено време, со утрински температури кои насекаде ќе бидат по нула.

Во Скопје во сабота ќе има преодно стабилизирање на времето, а во недела ќе биде претежно облачно, ветровито и студено со повремени врнежи од дожд. Во вечерните часови во повисоките делови од котлината ќе има услови за повремен слаб снег.

